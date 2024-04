Tallinna volikogu kinnitas linna vapimärgi ja teenetemärgi saajad

Arhitekt Raine Karbi mitme kümnendi jooksul projekteeritud arhitektuurselt äärmiselt hea kvaliteediga hooned on oluline osa Tallinna arhitektuuriloost ning olemuslik osa linna tänapäevasest linnaehituslikust ilmest. Eesti arhitektuuri grand old man on rohkem kui 60 tegutsemisaasta jooksul projekteerinud enamiku oma tähelepanuväärsematest hoonetest Tallinnasse. Tema loomingu hulka kuuluvad sellised Tallinna üldmuljet kujundavad või kujundanud hooned nagu Tallinna linnahall, Eesti Rahvusraamatukogu hoone, välisministeeriumi hoone, Sakala keskus ja Tallinna Postimaja, viimased kaks on hiljem olulisel määral ümber ehitatud. Linnahall pälvis pärast valmimist ka mitu rahvusvahelist auhinda, muu hulgas biennaali Interarh-83 grand prix' ja rahvusvahelise arhitektide liidu presidendi kuldmedali ja preemia. Peale silmapaistvate avalike hoonete on Karp projekteerinud kortermaju, üksikelamuid, suvilaid ja aiamaju, vähemal määral tüüpkortermaju. Suurte ehitistega – linnahalli, rahvusraamatukogu ja Sakala keskusega – tõstis Karp ehitusmaterjalina taas ausse Eesti paekivi.