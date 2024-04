Napp ülekaal nõuab Tallinna võimukoalitsioonilt ranget distsipliini

Midagi niisugust oli tema sõnul oodata ning koalitsioonile ei tee muret ka see, et umbusaldusel oli 39 allkirja, ehk vaid üks hääl vähem, kui koalitsioonil. «Järgmisel istungil on kõik 40 koalitsiooni esindajat saalis. 39 häält umbusaldusel näitab täpselt, missugune on jõudude vahekord. Koalitsioonil on 40 häält ja opositsioonil 39,» tõdes Oja.