Venemaa veebilehtedel on Marvinist räägitud kui artistist, kes pälvib regulaarselt mainekaid nominatsioone ja auhindu. Viimaste seas on Venemaal ihaldatud Kuldne Grammofon, mille on teiste seas pälvinud Eesti publikule hästi tuntud Ani Lorak, Polina Gagarina ja Filipp Kirkorov – megastaarid, kes ei ole suutnud ühemõtteliselt hukka mõista agressioonisõda Ukraina vastu ja jätkavad esinemist terroristlikuks riigiks kuulutatud Venemaal, kirjutas kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuht Meelis Kompus.

Misha Marvini muusika on voogedastusplatvormidel kogunud sadu miljoneid kuulamisi ning tema muusika kõlab järjepidevalt Venemaa populaarsetes raadiojaamades. Olukorra muudab pikantseks tõik, et Misha Marvin, kodanikunimega Mihhail Mihailovitš Rešetnjak, on pärit Lääne-Ukrainast Tšernivtsist ning 2022. aastal täiemahulise agressioonisõja alguses mõistis ta toimuva hukka, ent naasis hiljem Venemaale, kus teda ootavat truu publik. Vastavad korrektuurid on läbinud ka tema sotsiaalmeediakanalid.