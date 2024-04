Sünoptik: pange vaim valmis, varsti saab lumememm jälle jalule

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab ühismeedias samuti, et oodata on lörtsi- ja lumesadu.

Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Põhja-Eestis sajab mitmel pool lund ja lörtsi, õhtu poole sadu hõreneb. Puhub läänekaare tuul 3-8 m/s, õhtul pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6 kraadi.

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni +1 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Kirdetuul tugevneb 5-11, õhtupoolikul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +5 kraadi, Lõuna-Eestis tuleb kuni +8 kraadi.