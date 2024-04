«Kuna vallavalitsus oli kompromissiga kohtus ja töölepingu lõpetamise aluse ära muutmisega nõus, tähendab see sisuliselt seda, et nad võtsid kõik süüdistused tagasi,» kommenteeris endine Aegviidu lasteaia juhataja Alumaa enam kui aasta kestnud võitlust oma hea nime ja õiguste eest. «Ehk nii nagu ma juba olen öelnud, oligi kõik fabritseeritud ja vallavalitsus seda sisuliselt nüüd ka tunnistab. Igal juhul minu jaoks on see võit ja nende kaotus. Valel on ikka lühikesed jalad.»