Järgmisel nädalal kohtub siseministeerium Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) piiskoppidega, et olukorda arutada.

«Ideaalis võiks kirik selle olukorra ise ära otsustada,» ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE). Siseminister rääkis, et MPEÕK Tartu piiskop ja Tallinna vikaarpiiskop Daniel on soovinud leida paremaid võimalusi kui MPEÕK tegevuse sundlõpetamine. Läänemets näeb lahendusena, et allumine Moskvale lõpetatakse nii formaalselt ehk põhikirja muutes kui ka kanooniliselt ehk Moskvale allumine lõpeb ka sisuliselt.