Podoljaki sõnul demotiveerivad Ukrainast lahkunud inimesed partnereid

«See oli inimeste isiklik valik. Inimesed ei ole ühesugused. On väga erinevaid. On neid, kes tegid enda jaoks raske otsuse ja läksid rindele. Neid on palju. Ja on neid, kes otsustasid toetada relvajõude suurte vabatahtlike programmide või äritegevuse kaudu,» rääkis Podoljak.