Financial Times: sõda Ukrainas on ellujäämissõda

«Venemaa seisukoht on, et Ukrainat, ukraina keelt ja kultuuri ning ukrainlasi pole olemas,» krijutas 2022. aasta Nobeli rahupreemia laureaat, kodanikuvabaduste keskuse juht ning sõja- ja rahuaruannete instituudi juhatuse liige.

«Ameeriklaste 60 miljardi dollari suurune abipakett on mitu kuud seisma jäänud, sest ameeriklaste jaoks on see sisepoliitiline võitlus, aga meile ukrainlastele on see elu ja surma küsimus. Ma tean seda, sest me näeme seda iga päev,» jätkas Matvitšuk.