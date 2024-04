VIDEO ⟩ Kolonel Kiviselg: Ukraina olukord rindel on keeruline

«Vene väed on saavutanud mõningast edu taktikalise läbimurdega Avdijivkast loodest ning liikunud viimaste nädalatega edasi kuni viis kilomeetrit. Vene väed jätkavad ka survet Tšassiv Jarile, kus on edenetud lõunatiivalt. Taolised tempo säilitamised näitavad initsiatiivi Vene poolelt,» andis Kiviselg reedel ülevaate Ukraina rindel toimuvast.