Lasteaiakohtade puudusele terendab lahendus

Eesti Lastehoidude Liidu juht Mari Kummer sõnas, et nad on seadust oodanud peaaegu kümme aastat. «Oleme olnud olukorras, kus sotsiaalministeerium ütleb, et kohe-kohe liigume haridusministeeriumi alla ja siis hakkavad asjad juhtuma, aga reaalsuses ei ole enne saanud midagi juhtuda, kui seadust ei ole. Me oleme olnud n-ö vaeslapse rollis.»