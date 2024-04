Balti spiikrid selgitasid ühiskirjas Mike Johnsonile Ukraina toetamise olulisust

«Euroopa astub ajaloolisi samme oma kaitsevõime tugevdamiseks, kuid see võtab paratamatult aega – aega, mida Ukrainal ei ole. Seepärast on USA abi hädavajalik praegusel äärmiselt otsustaval hetkel, enne kui Euroopa on saavutanud iseseisva võimekuse ennast kaitsta ja me teeme Ukraina abistamiseks veelgi rohkem,» ütlesid nad.

«Ukraina toetamine on investeering meie kollektiivsesse turvalisse tulevikku. Nagu Te ise ütlesite, on ajahetki, mil me lihtsalt peame tegema õiget asja, isegi kui see on raske,» märkisid nad esindajatekoja esimehele saadetud kirjas.