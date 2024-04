«Eile kuulsime uudist, et ühel laeva meeskonnaliikmel võimaldati laevalt lahkuda ja ta pääses koju lähedaste juurde,» ütles Tsahkna. «Nõuame, et Iraan vabastataks ka ülejäänud meeskonnaliikmed, nende seas Eesti elaniku.»

Ministri sõnul suhtleb Iraani võimudega Eesti aukonsul Teheranis, samal ajal jätkab välisministeerium suhtlust Iraani suursaatkonnaga Helsingis. «Tihe kontakt on säilinud ka laeva operaatorettevõttega MSC, kes omakorda nõuab Iraanilt laeva meeskonna vabastamist,» sõnas Tsahkna ja lisas, et ettevõtte kinnitusel on meeskonnaliikmetega kõik hästi ning nad saavad aeg-ajalt suhelda oma lähedastega.