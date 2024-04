Mustamäe linnaosavanem sõlmis parteikaaslasega kahtlase lepingu

Lepingu sisu on «Mustamäe linnaosa konsulteerimine perioodil 01.01.2024 kuni 01.04.2024». Täpsemalt kohustus Kravtšenko «konsulteerima linnaosa vanemat linnaosa ruumilist arengut puudutavates küsimustes ning analüüsima Mustamäe linnaosa olemasolevat parkimiskorraldust ja välja töötama erinevaid, uusi ja innovaatilisi lahendusi selle arendamiseks/tõhustamiseks».

Kuna Kravtšenko on hariduselt raamatupidaja, siis jääb sisekontrolli hinnangul arusaamatuks, miks telliti just temalt parkimiskorralduse uuendamise kava.

Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) rõhutas, et selle lepingu puhul on eriti oluline selle ajastus. «See langeb täpselt perioodi, mil Kõlvarti linnapea tööl hakkas kõikuma.

Opositsioonis sai korduvalt tähelepanu juhitud sellele, et sõlmitakse «ametialaseks kasutamiseks» ehk AK märkega käsunduslepinguid, millele ligi pääseda ei olnud võimalik. Mustamäe linnaosa valitsus torkas sellega eriti silma. Nüüd siis on arusaadav, miks,» kirjutas Kase sotsiaalmeedias.

Teine Kravtšenko ülesanne oli Riisalu selgituse kohaselt analüüsida ja pakkuda lahendusi elektriautode laadimistaristu ehitamiseks Mustamäe kortermajade piirkonda. Riisalu sõnul edastas Kravtšenko kogutud info ja ettepanekud otse talle ja nad kohtusid perioodiliselt ning Riisalu edastas need linnavalitsuse kabinetiistungitel, kuid et need linnasüsteemis toetust ei leidnud, siis nende ettepanekutega edasi ei mindud.