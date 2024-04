Ettevõtjad tugevdavad reservväelaste kaitsetahet

Koostööleppega asutati reservväelaste fond, kuhu saab panustada igaüks, sh ettevõtted, kel on võimalik annetada sinna osa teatud toodete müügitulust. «Ettevõtjad on küsinud, et kui Ukrainat aitame, siis kuidas saaksime samal ajal meie oma kaitsevõimet ja eelkõige reserviste tugevdada,» rääkis Pevkur. «Siiani oleme otse küsimiste puhul lähtunud sellest, et nad maksavad makse, ja nii neile vastanudki. Teine asi on, et need, kelle juures töötavad õppekogunemistele kutsutud reservistid, säilitaksid [õppekogunemiste ajaks] neile palga.»