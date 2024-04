Ainar Ruussaar tõi välja, et Kantar Emori uuringust selgus, et noorte seas on kõige populaarsem erakond sotsiaaldemokraadid. «Kõige populaarsem üle 60-aastaste seas on Reformierakond. Noored armastavad sotse ja vanad armastavad Reformierakonda. Minu jaoks on Reformierakonna kuvand olnud ettevõtlik noorem inimene... Kas nad on pensioniealisteks saanud?» rääkis Ruussaar.