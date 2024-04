Tiibeti toetusrühm riigikogus on praegu aegade suurim ning sinna kuulub 16 saadikut.

Tiibeti toetusrühma esimees Juku-Kalle Raid märkis, et olukord okupeeritud Tiibetis on omakeelsuse, hariduse, poliitika, inimõiguste ning vabadustega keeruline ja muutub iga päevaga järjest mornimaks. «Hiina ja Venemaa koostöö teiste rahvaste allasurumisel on tuult tiibadesse kogunenud, siia lisandub ka Iraani tegevus ning otse loomulikult pannakse seda kõike tähele,» ütles Raid.