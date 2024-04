Politsei sai teate, et 11. aprillil helistati Raplamaal elavale 26-aastasele mehele ja teatati, et tema telefoninumber blokeeritakse ja selle vältimiseks peab ta tuvastama ennast eesti.ee lehel.

Peale Smart-ID-ga tuvastamist helistati kannatanule uuesti infoga, et tema Smart-ID kontole on lisatud võõras seade ja tema nimele on kelmid vormistanud kiirlaenutaotlusi. Nende tühistamiseks ühendati kannatanu väidetava Swedbanki turvaosakonna spetsialistiga, kes WhatsApp´i rakenduse kaudu soovitas kannatanul jagada enda telefoni ekraanipilti.

Seejärel juhendati meest korduvalt sisestama Smart-ID PIN-koode. Kannatanut veendi turvaliseks hävitamiseks üle andma ka enda Coopi pangakaarti, millele saadeti kokkulepitud kohta järele sõiduauto, mille tagaklaasil olid lõvi kujutised ning kirje «Inkassaator».

12. aprillil võeti uuesti kannatanuga ühendust ja teatati, et petturid on pantinud ka kannatanu sõidukid, mistõttu tuleb kannatanul maksta sularaha. Kannatanut juhendati raha maksma, viimaks see Tallinnas Omniva pakiautomaati. Mees avastas hiljem, et tema Coopi pangakontole oli laekunud kiirlaenude väljamakseid ning tema pangakontolt on nii Kohila kui ka Tallinna piirkonna pangaautomaatidest välja võetud sularaha. Mehele tekitati kahju 17 000 eurot.

19. aprillil andis Hiiumaal elav mees politseile teada, et 15.–16. aprillil tegi politseivormi sarnases riietuses vene keelt kõnelev mees talle Viberi rakenduse vahendusel erinevatelt Eesti telefoninumbritelt videokõnesid ja rääkis, et mehe dokumentidega on probleem ja selle lahendamiseks peab mees maksma raha. Vestluste käigus saadeti mehele ka pilte reaalsena tundunud dokumentidest. Meest veendi tegema kaks ülekannet võõra inimese Eesti pangakontole. Tekitatud kahju on 2000 eurot.

Kuidas kaitsta end petturite eest? Loe SIIT.