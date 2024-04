PIKA SAAGA JÄTK ⟩ Merko ei saanud Maarjamäele taimede kaitseala loomise eest hüvitist

Riigikohus leidis kolm aastat tagasi, 5. märtsil 2021 langetatud otsuses, et AS-il Merko Ehitus Eesti on õigus saada riigilt varalise kahju hüvitist, kui leiab kinnitust väide, et neile kuuluvate kinnistute väärtus vähenes looduskaitseliste piirangute tõttu. Samas pole riigikohtu hinnangul vaja maksta hüvitist loodetud arendustulu saamata jäämise eest, kui äriplaani luhtumine mahub tavapärase äririski raamidesse.