Mailis Repsi üle peetavas kohtuasjas jõuti esmaspäeval lõpule ning nüüd asub kohus materjali läbi töötama ning selle pinnalt otsust tegema. Praegu paika pandud plaanide järgi kuulutab Harju maakohus oma otsuse välja 27. septembril. Esmaspäevasel istungil said kohtusaalis viimase sõna kõik kohtu osapooled, sealhulgas ka Reps ise, kes otsustas esineda pika sõnavõtuga. Sissejuhatuseks ütles Mailis Reps, et tema tühistamine algas neli aastat tagasi meedias lahvatanud skandaaliga, millele järgnes juba võimalus teda täielikult igapäevasest tööelust ning ühiskonnast kõrvaldada. Tema sõnul pole Eestis võimalik uurimise all või lausa kohtu all olles edasi eksisteerida, ning see, kuidas tühistamisele kuuluv inimene ja tema pere peaks nende aastate jooksul hakkama saama, ei huvita tegelikult mitte kedagi.

«Süütuse presumptsiooni ehk seda, et kuni inimene ei ole süüdi tunnistatud, kuni faktid, milles teda süüdistatakse, pole kinnitust leidnud, Eestis kindlasti ei eksisteeri,» lausus ta. «Ja isegi kui tuleb kohtus aastate pärast mingi teistsugune otsus, siis ühiskonda ja avalikkust see enam ei huvita. Tavaliselt tuleb lakooniline lause, et süüdistus ei leidnud kohtus tõestust. Ajakirjanduses neli aastat sadu ja sadu kordi korratud väited, justkui on endine minister midagi varastanud, on ammu juurdunud. See, et tegemist on tegelikkuses siiski kellegi võimalike ületundide või kellegi toega lapsi ühel või teisel hetkel korraks vaadata või millegagi aidata – ning lõpuks see kõik justkui mingiks varguseks kvalifitseerub, no see on liiga keeruline. Nii nagu kõikide tühistamiste juures, ega lõpuks detailid polegi enam olulised.»



