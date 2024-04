ANALÜÜS ⟩ Eesti vajab kõige enam asju, millega saab tappa

Venemaa poolt muidugi ja ka Eesti «kasulikud idioodid» kaagutasid kaasa. Et kindral praalib, et miks ta seda praegu räägib, mis agenda tal on jne.

Nagu elus ikka, on ka siin asi palju lihtsam. Ei ole mingit tagamõtet ega varjatud agendat, vaid lihtsalt see, et teaduse akadeemia kutsus Heremi esinema, nii ta läks ja rääkiski. «Ma olen sama juttu rääkinud pikalt,» sõnab Herem. Käinud Kaitseliidu malevates rääkimas, kohtumistel ettevõtjatega, kohtumistel omavalitsustegelastega, tegelikult ka mõneski varasemas avalikus intervjuus.

Mõningaid inimesi häirib Heremi avameelsus. Et ta räägib otse, mitte ümber nurga. Ometigi, mis selles imelikku on. Eesti kaitseväge ei ehitata ju selleks, et seda paraadidel näidata, vaid selleks, et Vene tanke, laevu, sõdureid ja lennuvälju puruks lasta. Iga mõtlev inimene peaks sellest aru saama ja selle väljaütlemine ei muuda tõde.