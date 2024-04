Peapiiskop Urmas Viilma: ootame MPEÕK teemal riigi otsust

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) on valmis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule (MPEÕK) alluvate koguduste sideme katkestamiseks Moskvaga, kuid vajab selleks poliitilist otsust. Ühtlasi kavatsevad siseministeeriumi ametnikud sel nädalal kohtuda MPEÕK koguduste esindajatega, et teha ettepanek katkestada sidemed Moskva patriarhaadiga ning ühineda näiteks Konstantinoopoli patriarhile alluva Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga (EAÕK).

Me ootame, mida teeb siseminister. Loomulikult oleme ka nõukogu juhatuse kohtumisel MPEÕK Tartu piiskopi, Tallinna vikaarpiiskopi Daniiliga teinud ettepaneku alustada läbirääkimisi EAÕKga, aga häda seisneb selles, et läbirääkimiste tasand ei ole praegu Eestis, vaid Moskvas. Metropoliit Eugeni, kes mõni aeg tagasi kaotas Eestis elamise loa, on ju endiselt kohaliku kiriku/organisatsiooni pea, mis tähendab, et kahel kirikul ei ole läbirääkimisteks pariteetset positsiooni. Kogu olukord on väga keeruline.