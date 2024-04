​Selline lumerohkus oli paar päeva ettegi ennustatud. Plekimõlkimist tuli ette nagu ka autoakendest rusikavibutusi, mida tegid suverehvidel kulgevate autode juhid ees-sõitjatele, kui nad nibin-nabin eespidurdaja järel vingerdades juuksekarva kaugusel sellest sõidukist seisma said.

Ühistranspordi liikluses esineb hilinemisi

AS Tallinna Linnatransport teatas, et seoses ilmastikuoludega esineb ühistranspordi graafikutes hilinemisi kuni 15 minutit. Tihe ja jätkuv lumesadu on muutnud pealinna liiklusolud keeruliseks.