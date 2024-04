«Me olime selleks juba varem kui eile õhtul valmis, et võib tulla tugev lumesadu. Kindlasti saab paremini teha ja me kavatsemegi paremini teha. Kui tänane päev on möödas, siis vaatame kõik üle ja analüüsime kitsaskohti. Kindlasti ei jõua me ka tuleval talvel igale poole nii, et igas äärelinnas saab kingades kõndida. Ei saa, tuleb kasutada talvesaapaid. Selliseid päevi, nagu tänane, kus taevast sajab alla suur lumekogus, tuleb veel. Ja väga tore, kui kliimamuutused kulgevad selliselt, et me ka tulevikus lund näeme. Ja kui me ei jõua ilmataadiga võistelda, siis ei jõua. Selliseid hommikuid tuleb veel nii selle, järgmise kui iga tulevase linnavalitsuse ajal,» ütles Pere.