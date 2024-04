FOTOD ⟩ Tallinna politseiorkester sai endale korralikud ruumid

«Mulle tundub, et viimasetel aastatel on orkester kaunikesti sulandunud mitte ainult munitsipaalpolitsei ameti struktuuri vaid laiemalt kogu pealinna kultuuriellu ja seda oluliselt rikastanud. Täiendav huvi, mis on tekkinud teie kollektiivi vastu erinevate kultuuriürituste raames ja see suur kultuuriline sünergia on tekkinud tänu sellele, et te olete oma uue kodu pealinna struktuuris leidnud. Siit on koos tänaste heade sündmustega võimalik minna ainult edasi, aidates tõsta nii pealinna elanike kultuuritaset kui ka seda teha mujal Eestis, tehes oma tänuväärset tööd. Õnnitlen teid – mul on hea meel - teil on nüüd päris oma kodu, kus on hea olla ja loomingule pühenduda. Soovin teile õnnestumisi oma töös ja loodetavasti annavad uued ruumis tõuke uuteks loomingulisteks saavutusteks,» ütles Ossinovski ruumide avamisel.