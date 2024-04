Demineerijad puhastavad Saaremaad lõhkekehadest

Plaanilised demineerimistööd koondnime «Saare kõmin» all toimuvad eeskätt Sõrves. Kaasatud on ka abidemineerijad. «Otsingutööde asukohad asuvad peamiselt Sõrves, mis on valitud varasemat kogemust arvestades ning vanade lahingukaartide uurimise tulemusel,» ütles päästeameti demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Aivar Post.