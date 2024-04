Kohus tühistas hanejahikeelu

Kohus märkis, et linnudirektiivi artikkel kahes arvestatakse ühelt poolt lindude tõhusa kaitse vajadust ning teiselt poolt rahva tervise ja ohutuse, majanduse, ökoloogia, teaduse, põllumajanduse ja puhkeaja veetmisega seotud vajadusi. Kohtu hinnangul on kahtlemata avalikuks huviks toidujulgeolek, mille tagamiseks on põllumajandussektoril oluline roll. Ohtu toidujulgeolekule on täheldatud eelkõige hinnatõusus.

Kohus märkis, et olukorras, kus põllumeestele enam ei hüvitata hanede tekitatud kahju, on ilmne, et see võib tuua kaasa kulutuste märkimisväärse tõusu, mis omakorda kajastub hinnatõusus. Seejuures on keskkonnaamet usutavalt põhistanud, et tõenäosus, et ohustatud liikide isend võib hukkuda heidutusjahi käigus, on väga väike.