FOTOD ⟩ Eesti kaitseväelane pälvis Iraagis Ameerika Ühendriikide kaitseministri medali

«Mulle jäävad meelde nii kohalikud partnerid, kui ka sõjalise nõustamise grupi meeskond. Rahvusvaheline seltskond võimaldab sul võrrelda ennast teiste rahvustega ja ma võin öelda täiesti puhta südametunnistusega, et eestlased on väga oodatud ja kõrgelt hinnatud. Meid usaldatakse ja me oleme saavutanud taseme, mis võimaldab meil rahvusvahelises meeskonnas mitte ainult õppida ja kaasa rääkida, vaid ka õpetada ja juhtida,» ütles Leiner.

Sõjalise nõustamise grupp on Ameerika Ühendriikide juhitud operatsiooni Inherent Resolve põhipingutusüksus, mis panustab Iraagi riigikaitsesüsteemi ülesehitamisse, nõustades igapäevaselt kohalike julgeolekujõudude taktikalise- ja operatiivtasandi staape ning ülemaid.

Täiendavalt viiakse Põhja-Iraagis läbi sõjaväereformi ning toetatakse Iraagi koosseisu kuuluvat Ühendatud Kurdi armeed väe loomise ning võimearendusega. Grupi koosseisus teenivad 13 riigi kaitseväelased, nende seas neli ohvitseri ja üks vanemallohvitser Eestist.

Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas.

Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile alates eelmise aasta aprillist. Mandaat on 110 kaitseväelast. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.