GALERII ⟩ Jüriöö pargis tähistati Jüriöö ülestõusu 681. aastapäeva

Jüriöö ülestõus algas jüriööl, 23. aprillil 1343. aastal Harjumaal ühel mäekünkal asuva maja süütamisega. See andis märku, et kooskõlastatud ülestõus on alanud.

Eestlased valisid endi hulgast neli kuningat ja kogunesid 10 000 mehega Tallinna alla. Lasnamäe linnaosale on see ajalooline sündmus oluline just seetõttu, et 13. mail 1343. aastal toimus Lasnamäe veerul Sõjamäe lahing, kus erinevatel hinnangutel kaotas elu umbes 3000 eestlast.