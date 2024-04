Riisalo arutas Saksamaa kolleegiga Ukraina abistamise võimalusi

Riisalo rõhutas, et Saksamaa on Eestile oluline kaubanduspartner ja on ühine eesmärk Ukrainat toetada juba praegu selle ülesehitamises ja kaitsetööstuse arendamises. «Lisaks laskemoonale vajab Ukraina lootust, mida annavad nii meie kui teiste riikide ja ettevõtete investeeringud konkreetsetesse projektidesse. Eesti on alguse teinud lasteaia ja silla ehitamisega. Saksamaa kogemusest saame õppida, et ka Eesti ettevõtete algatustele aitavad tuge anda investeeringugarantiid,» sõnas minister.