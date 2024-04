Sportivate laste vanematele tekib tulumaksutagastuse võimalus

Muudatustega soovitakse ajakohastada ja korrastada spordiürituste korraldamise regulatsiooni ning loobuda loa taotlemise nõudest spordialadele, millel ei ole praktikas probleeme, kuid mis praegu luba nõuavad. Samas soovitakse loakohustuse alla viia mootorispordiüritused, kus on praktilise kogemuse põhjal turvalisusega probleeme olnud ja kus riskid on suuremad. Eesmärk on tagada spordivõistlustest osasaajate julgeolek ja turvalisus ning korraldajatele võimalikult lihtne loa taotlemise protsess. Samuti vähendada bürokraatiat spordivõistluste korraldajate jaoks.

Lisaks soovitakse määratleda kõrgendatud turvanõuetega üritused laiemalt, mille puhul on kohustus kohalikult omavalitsuselt luba taotleda. Kõrgendatud riskiga spordivõistlused võivad olla näiteks võistlused, mis toimuvad väljaspool nende tavapärast toimumispaika, kuhu paigaldatakse suuremahulisi teisaldatavaid objekte või kus kasutatakse pürotehnikat.

Spordiorganisatsioonile laste ja noorte treeningu eest makstavale tasule tulumaksutagastuse võimaldamise osas märkis Klaan, et praegu kehtiva seadusandluse kohaselt on lapsevanemal õigus saada tulumaksusoodustust, kui laps käib spordikoolis, ent spordiklubi puhul sellist võimalust pole. Viimase kümne aastaga on spordiorganisatsioonide asutatud spordikoolide arv kasvanud mitmeid kordi, jõudes 2023. aasta lõpuks 492 koolini. Spordikoole luuakse tihti vaid põhjusega pakkuda tulumaksutagastuse võimalust.

«Kuigi sisuline sporditegevus nii spordikoolis kui ka spordiklubides on samasugune, siis hinnanguliselt 27 protsenti lapsevanematest on koheldud ebavõrdselt, kuivõrd neil ei ole tulumaksutagastuse võimalust, sest lapse treeningut korraldab spordiklubi, mitte spordikool,» rääkis Klaan.

Eelnõu seadusena jõustumisel saaksid lapsevanemad koolituskuludena maksustamisperioodil tulust maha arvata ka spordi andmekogusse kantud ja noori harrastajaid omavate spordiorganisatsioonide kuutasu, kursusetasu, õppemaksu või muu sellise. Muudatuse eesmärgiks on, et kõik spordihuvitegevusega tegelevad lapsed ja nende vanemad oleksid võrdselt koheldud. Muudatus vähendaks spordiorganisatsioonide halduskoormust ja andmete dubleerimist.

Selleks, et kavandatavad muudatused jõustuksid, on vaja eelnevalt läbi teha veel mitmed etapid. Klaani sõnul on nendeks kooskõlastamise käigus laekunud tagasiside analüüs ja vajadusel eelnõu täpsustamine; eelnõu kooskõlastamine justiitsministeeriumiga; spordiseaduse muudatuste heaks kiitmine valitsuses ja esitamine riigikogule ning eelnõu menetlus riigikogus.

«Kultuuriministeeriumi eesmärk on eelnõu esitada valitsusele augustis, et riigikogu saaks menetlusega alustada septembri alguses. Loodame, et sel juhul jõustuvad muudatused käesoleva aasta detsembris või järgmise aasta jaanuaris,» lisas Klaan.