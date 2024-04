Maijooks toob kaasa ümberkorraldusi Tallinna liikluses ja ühistranspordis

Abilinnapea Kristjan Järvan rõhutas, et Eesti suurimal naiste tervise- ja liikumissündmusel on kindel koht pealinna spordikalendris ning Tallinn aitab igati kaasa selle õnnestumisele. «Teeme koostööd korraldajaga, et tagada jooksu ajal sujuv liikluskorraldus ning vajadusel rakendada täiendavaid meetmeid liikluse suunamiseks ja ohutuse tagamiseks. Kuigi jooksust tingitud mõningased ebamugavused on paratamatud, jälgime, et see häiriks võimalikult vähe teisi linlasi ning et jalakäijad ja ratturid saaksid liikuda ning muu liiklus sujuvalt toimida,» ütles Järvan.