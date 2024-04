Tallinnas algas maailma suurim küberkaitseõppus Locked Shields

Õppuse Locked Shields tugevuseks on selle terviklik lähenemine, mis ühendab tehnilised oskused strateegilise, õigusliku ja kommunikatsioonialase pädevusega, et luua mitmekülgne kaitsestrateegia. Küberrünnete terviklik käsitlemine tagab osalejatele mitmekülgse ettevalmistuse nende samade ohtude lahendamiseks reaalses elus.

«Igal aastal on Locked Shieldsi õppusele kaasatud uusimad tehnoloogilised lahendused ja käsitletakse ka aktuaalseid geopoliitilisi väljakutseid,» selgitas õppuse direktor kolonelleitnant Urmet Tomp. «AI ja 5G on meie stsenaariumide lahutamatud osad, seega tegelevad osalejad küberkaitsetehnoloogia tipptasemega. Lisaks on meie partner Siemens uuendanud elektrivõrgusüsteeme ning andnud need testimiseks Locked Shieldsi õppusel osalejatele.»