Euroopa Komisjoni aprilli rikkumisotsustest kaks puudutavad Eestit

Direktiivi üks eesmärke on muuta loamenetlused ja riigihangete kord sujuvamaks ja selgemaks, et TEN-T põhivõrgu põhiprojekte saaks kiiremini lõpule viia. Direktiiv hõlmab piiriüleseid ja puuduvaid ühendusi TEN-T põhikoridorides ning koridoriprojekte, mille maksumus ületab 300 miljonit eurot.

Olles tutvunud Eesti vastustega, leiab komisjon, et direktiiv on endiselt üle võtmata. Eestil on nüüd aega kaks kuud, et võtta vajalikud meetmed ja teatada neist komisjonile. Vastasel juhul võib komisjon otsustada anda Eesti Euroopa Liidu kohtusse.