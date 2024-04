Tallinna linnavalitsus maksis eelkäijatele heldelt hüvitisi

«Seaduse ja Tallinna sisekordade järgi on võimalik lahkunud linnavalitsuse liikmetele ja linnaosavanematele määrata hüvitist ja sellise otsuse linnavalitsus täna tegi. See on osa tsiviliseeritud, demokraatlikust võimu üleandmisest. Inimesed on enne seda teinud tublit tööd ja kui nende volitused on lõppenud, siis on minu arvates kohane vastavalt korrale ja seadustele hüvitis välja maksta,» ütles linnapea Jevgeni Ossinovski.