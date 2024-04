Politsei palub abi 14-aastase Christelle-Katriini leidmisel

Politseile anti teada, et Christelle-Katriin ei ole alates 21. aprillist Pärnus asuvasse elukohta naasnud ja tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Ta võib liikuda Pärnu kesklinnas, kaubanduskeskuste Port-Artur ja Pärnu Keskuse kandis, kesklinna bussijaamas ning Pärnu jõe ääres Jaansoni raja vahetus läheduses. Samamoodi on neiu ka varem käitunud.