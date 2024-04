Urmas Paet: Venemaa peab Ukrainas hävitatu taastamise eest maksma

«Lisaks Ukraina inimeste tapmisele ja sandistamisele on Venemaa ulatuslikult hävitanud Ukraina linnu, asulaid ja taristut ning ukrainlaste vara. Ja see hävitustöö jätkub,» ütles Paet oma sõnavõtus ning lisas, et Ukraina tuleb uuesti üles ehitada.

«Nii õigus kui õiglus ütlevad, et seda tuleb esmajärjekorras teha agressori ja hävitaja rahaga. Ehk Venemaa peab oma hävitustöö eest maksma,” ütles Paet. «EL-i riikide ja teiste õigusriikide kontrolli all on ka Venemaa vara. Võimalikult palju sellest tuleb kasutada Ukraina ülesehituseks,» lisas ta.

Paeti sõnul on sellelt varalt teenitava intressi kasutamine esimene samm, kuid kaugeltki mitte piisav.

«See pole õige ega õiglane, et Venemaa tekitatud varaline kahju jääb ukrainlaste või Euroopa riikide kanda. Aga selleks, et iga päev ei sünniks uus kahju ja inimesed ei hukkuks, on vaja, et Venemaa lõpetaks Ukraina vastase sõja ja lahkuks Ukrainast. See peab olema kõigi normaalsete inimeste ja normaalsete riikide ühine pingutus,» ütles Paet.