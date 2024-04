Põllumajanduskoda ei toeta lühiajalist töötamist üksnes pikaajalise viisaga

„Eriti suur mõju on aiandussektorile, kes suvisel hooajal sõltub suurel määral just võõrtööjõust Lisaks tasub kaaluda majanduslikke tagajärgi, mida muudatus endaga kaasa toob. Kodumaine marja-, köögi- ja puuviljakasvatus on oluliselt alla isevarustatuse taseme ning muudatus nõrgendab Eesti toidujulgeolekut veelgi. Ilma võõrtööjõuta on kodumaise köögi- ja puuvilja hind oluliselt kõrgem peamiselt kõrgemate tööjõukulude tõttu,” põhjendas põllumajandus-kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Ragnar Viikoja.