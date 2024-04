Ligi: Piinlik kuulamine. Jälle

«Piinlik kuulamine. Jälle. Teist korda aasta jooksul saab kõrge riigiametnik etteheite erahuvidest ja teist korda vastab ta komnoore õpitud uhkuse ja reipusega, et tema asi ongi seista erahuvide eest,» kirjutab Ligi ühismeedias.

Ligi sõnul on ta soovitanud minister Riisalol õpetada asekantslerile, et tolle töö mõte on siiski avalike huvide esindamine, kuid ilmselt pole minister teda kuulda võtnud.

«Tulemusena on jutt muutumatu, avalik teenistuja väidab end teenivat erahuve ja kiidab ärimudelit, mitte ei selgita, miks on ühiskonnale hea selle soodsam maksurežiim konkurentidega võrreldes,» sedastab Ligi. «Erahuvide seostamine avalikega on pikem jutt ja selles pole antagonismi, aga siin on erahuvi ilmselgelt lähtekoht ja ministril taju puudub.»

Väljaande Euractiv põhjal tegi Bolt MKM-i suunal agressiivset lobitööd ning kirjutas valmis isegi Eesti valitsuse seisukoha tööversiooni, et Eesti oleks vastu

Euroopa Liidu platvormitöö direktiivile ning leiaks vastasseisule teiste liikmesriikide seast toetajaid. Euractivi andmetel käis osa suhtlusest Särava kaudu, kuid kirjavahetus ja kohtumised Boltiga, mis peaks olema avalik info, pole hoolimata infonõuetest väljaandeni jõudnud, kirjutab ERR.

Särav ütles, et taoline kiri jõudis tõesti temani, kuid ta ei süvenenud sellesse, vaid saatis edasi kolleegile MKM-is. «Ehk teisele asekantslerile, kelle vastutusala tegeleb platvormitöö direktiiviga, ja kirjutasin ka seal kirjas, et mina ei soovi Bolti teemadega tegelda,» ütles Särav. Samas lisas ta kirja edastades, et Eesti ettevõtteid peaks ikka toetama.

«Kogu selle lobitöö loomulik osa ongi see, et ettevõtjad saadavad ministeeriumitele kirju. Neid ühispöördumisi tuleb väga palju, mõnele jõutakse vastata. Kui Eesti soovibki mõne ühiskirjaga liituda, nagu ka sel juhul oli, siis tegelikult Boltile minu teada ei vastatudki, vähemalt mina kindlasti ei vastanud,» selgitas Särav.

Küsimusele, miks seda ega teisi Boltiga vahetatud kirju pole MKM-i dokumendiregistris, nagu seadus nõuab, vastas Särav, et tegu oli inimliku eksitusega.