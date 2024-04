Viimsi vald pressib haljasalale ärihoonet

Valla rohevõrgustiku kava ütleb Uustalu kohta, et seda maatükki tuleb säilitada haljastuna, kuhu hooneid rajada ei tohi, kuid ehituste eest vastutav Viimsi abivallavanem Alar Mik (RE) väitis Postimehele, et erandina on sinna siiski lubatud ehitada elamu.