FOTOD ⟩ Riigikogulane hakkab Eestisse naastes Tiibeti esindusega tegelema

Riigikogu liikmed said Penpa Tseringiga, kes veebruaris käis ka Eestis, kokku tema residentsis Indias Dharamsalas. Vesteldi üle kahe tunni. Raid ütles, et kogu delegatsioonile oli see kohtumine maailma avardav.

Tseringi vastuvõtt erineb sajaprotsendiliselt teistest lääne vastuvõttudest ja poliitilistest külastustest. «Tiibetlased on hästi avalad. Penpa on hästi aval. Inimesed naeravad ja on oma raskuste juures üsna rõõmsad, joviaalsed ja optimistlikud. Mis ei tähenda muidugi, et nad oma paha olukorda ei tajuks. Asi on selles, et nad saavad ka aru, et lihtsalt morbiidse ingumisega kaugele ei jõua. Maailm on niigi seda morbiidsust täis!» kirjeldas Raid.