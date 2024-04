Politsei: ühel laupäeval oli kaks ärevat lähisuhtevägivalla juhtumit

«Lapsed on lähisuhtevägivalla juhtumite korral prioriteet, teeme kõik selleks, et lapse enesetunnet mugavaks muuta. Meil on näited, kus politseinikud mängivad mänguasjadega teises toas või jutustavad politseitööst,» rääkis Kanal 2 «Telehommikule» Põhja prefektuuri patrullitalituse juht Pirko Pärila.