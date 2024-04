Politseinik meenutab ühel päeval toimunud kahte ärevat lähisuhtevägivalla juhtumit

Pärila meenutas kaht hiljutist juhtumit. Laupäeval, 13. aprillil said nad kaks ärevat koduväljakutset, mõlemas peres olid ka lapsed. Hommikul helistas politseisse naine, keda oli löönud vägivaldne elukaaslane. Peres oli ka kolm last. «Õnneks olid kõik elus ja terved. Tänaseks on mees saanud ka lähenemiskeelu kodule ja naisele,» edastas Pärila.

Õhtul said nad teise väljakutse: mees ründas nelja inimest ja ähvardas ennast koos korteris viibinud elukaaslase ja lapsega õhku lasta.

«Need on ärevad sündmused, millele reageerime suurte jõududega,» lausus Pärila.

Politseinik rääkis, et läbirääkimised vägivallatsejaga algavad juba esimeses faasis, kui sündmuskohale jõudnud patrull püüab toimunu rahumeelselt lõpetada.

«Kui selgub, et tegemist on pantvangidraamaga ja vägivallatseja ei anna end kätte, siis kaasame läbirääkijad, kes on treeninud ja õppinud, kuidas erinevaid tehnikaid ja stiile läbirääkimistel kasutada,» kirjeldas Pärila.

Ta nentis, et lähisuhtevägivalla käivitavaks jõuks on alkohol ja narkootikumid – üle pooltel juhtumitel on üks või mõlemad osapooled alko- või narkojoobes. «Politsenikena ütleme, et peame paremaks muuta alko- ja narkopoliitikat riigis, et saaks sõltuvuste kahjusid vähendada,» lausus Pärila.

Ta julgustas ka kõiki teatama lähisuhtevägivallast – teataja anonüümsus on alati tagatud. «Meil on palju näiteid, kus oleme teiste tehtud kõne peale peatanud vägivallatseja ja päästnud ohvri ja lapse elu,» sõnas Pärila.

Kui kuskilt elamisest on kuulda appikarjeid, lööke või mööbli loopimist, siis tuleks helistada hädaabinumbrile 112. «Kui on tunne, et tegemist on vägivallaga, siis tuleb helistada 112. Pigem helistada, kui pärast kahetseda,» toonitas ta.

Pärila rõhutas ka seda, et kui sündmuskohale jõuab politsei, siis peaksid pealtvaatajad alati hoidma distantsi ja mitte segama ametnike tööd. «Kõike filmitakse tänapäeval,» ütles ta. «Kui seda tehakse nii, et meid ei segata, siis me ei saa seda keelata.»