Keskmise kiiruse mõõtmise katseprojekti tulemused näitavad, et keskmise kiiruse ületamine on Eestis probleemiks: kokku analüüsiti 118 231 mootorsõiduki kiiruskäitumist katselõigul ning selgus, et 39 protsenti neist ületas keskmist kiirust. Peamiselt olid raske jalaga sõidu- ja pakiautode juhid.