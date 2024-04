INIMESTEST AEGAMÖÖDA Katrin. Nukker pagar ja teised tundelood

Kiusamine. Kust see tuleb? Miks üht last kiusatakse, teist mitte? Kiusamine saab siis võimalikuks, kui laps kohtleb ennast ise halvasti, kui ei oska ennast kaitsta, ütleb Katrin. Kui – Soome terapeudi Tommy Hellsteni sõnu kasutades – elus ja elutoas on jõehobu, kelle käitumine on ettearvamatu. Keda tuleb kogu aeg karta ja silmanurgast jälgida. Kui inimesel, inimlapsel on trauma, mis isoleerib ta iseendast, killustab tema isiksuse tükkideks, kellest igaüks omal kombel ellu püüab jääda. Inimese elujõud ei kulu siis mitte elamise, vaid enda tükkide koos ja elus hoidmise peale. Surnud ring, millest väljumiseks seesama trauma jõudu ei jäta.