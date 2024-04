Parempoolsed tahavad Kallase ja Võrklaeva väljavahetamist

Parempoolsete just Lavly Perling sõnas pressiteate vahendusel, et rahandusminister Mart Võrklaeva plaani kohaselt peab Eesti tulema toime varem plaanitust mitmesaja miljoni võrra suurema eelarvepuudujäägiga: 3 protsenti sügisel pakutud 1,9 protsendi asemel.

Kallas ja Võrklaev ei suuda Perlingu sõnul olukorda enam kontrollida ning neil pole tema hinnangul ka uusi, sisulisi ideid rahanduskollapsi vältimiseks. «Ka Eesti Panga president Madis Müller on hoiatanud kuhjuvate intressimaksete eest – 2028. aastal võivad need ulatuda poole miljardi euroni aastas. See on umbes 700 eurot aastas iga töötava inimese kohta, suurusjärgus on see umbes sama palju, kui läheb raha kogu kõrghariduse töös hoidmisele.»