Tsahkna Bolti kaasusest: kurb on vaadata klapperjahti

Välisministri hinnangul on normaalne, et ettevõtjad oma huvide eest seisavad ning lisas, et ettevõtjate huvide eest peaks seisma ka riik. «Kurb on vaadata seda klapperjahti platvormimajanduse teemal, nagu oleks Bolt ühe väga suure Eesti tööandja ja maksumaksjana mingid kurjategijad. Kust need targutavad poliitikud kujutavad ette, et riigieelarvesse raha laekub kui mitte Eesti ettevõtlusest,» sõnas Tsahkna.