Kärbseseene või MMSi ravimiks nimetamine võib tuua trahvi

Terviseminister Riina Sikkut (SDE) rääkis Postimehele, et rahvatervishoiu seaduse tervikteksti uuendamine on valdkonnale väga oluline, eriti haiguste ennetamise mõttes. «Samas tundub, et kõige rohkem köidab tervest seadusest solaariumite ning tätoveerimise lubamine ainult täisealistele. Lisaks ka libameditsiini tõkestamiseks esimese sammu astumine. Sõnastust veidi täpsustame, kuid põhimõte on nüüd sees ja selle jõustamisega läheme me nüüd edasi,» lausus Sikkut.