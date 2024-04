TASUTA VESI Tallinnas avati avalikud veekraanid

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Toomas Haidak tõi esile, et avalike joogiveekraanide paigaldamine linnaruumi aitab kaasa Tallinna strateegilisele sihile – kodu, mis algab tänavast. Ligipääs puhtale joogiveele on kättesaadav kõigile.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul olid avalikud veekraanid eelmisel suvehooajal populaarsed ja neid kasutasid aktiivselt nii tervisesportlased, lastega õues aega veetvad pered kui ka lemmikloomadega jalutajad. «Pealinlased on järjest enam võtmas enda elustiili osaks oma joogipudeli kaasaskandmist, et seda avaliku veekraani all täita. Kui eelistada igapäevase joogiveena kraanivett ja loobuda plastpudelisse villitud vee tarbimisest, aitab see oluliselt kaasa meie keskkonna säilitamisele,» rääkis Timofejev.