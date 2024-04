FOTOD Dalai-laama sai eestlastelt kingiks nokkmütsi, villased sokid ja Grünbergi tehtud lühifilmi

Riigikogulased rääkisid dalai-laamaga kohtudes kõikidest maailma asjadest. «Loomulikult Tiibeti olukorrast, kuid kuna ta on ennast poliitikast taandanud, siis poliitilisi kommentaare annab eksiilvalitsuse president Penpa Tsering. Dalai-laamaga oli meil vestlus rohkem filosoofiline,» sõnas Raid. «Dalai-laama rääkis Esimesest ja Teisest maailmasõjast ning praegu toimuvast, mida ta kolmandaks maailmasõjaks veel ei nimeta. Aga selle kõige põhjus on, et inimesed ei mõtle. See on kõige suurem kurja juur.»

Samuti kohtumisel viibinud Postimehe toimetaja Andres Herkel ütles, et dalai-laama rääkis kaastundest ja väärtustest, mitte eriti poliitikast. «Ta ütles kohe alguses, et Tiibeti küsimus pole mitte ainult poliitiline küsimus, vaid see puudutab ennekõike Tiibeti budistliku kultuuri säilimist. Nagu ta on pealkirjastanud ühe oma raamatutest – «Beyond Religion» –, rääkis ta, et kõige tähtsam on see jõud, mis tuleb mõtlemisest ja asjade õigest hindamisest ehk ka usu puhul ei vii pime usk kuhugi, vaja on loovat mõtlemist ja selles osas on budismi paralleelid kaasaegse teadusega väga olulised,» kõneles Herkel.