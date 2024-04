Sõerd Eesti rahamuredest: turud karistavad kindlasti, siin pole küsimustki

Valitsuse tegevus on kulude vähendamise - ehk kärbete ja kokkuhoiukohtade - osas tagasihoidlik, möönis Sõerd. «Meie erakonna juhatus on andnud selge suunise, et kulude kärpimisega tuleb senisest efektiivsemalt ja ulatuslikumalt tegeleda. Praegu ongi olukord, kus meil esmane ülesanne on jõuda kolme protsendi puudujäägi piiresse. Aga kui me oleme selle piires, siis see ei tähenda, et me ei pea laenu võtma: seda kolme protsenti defitsiiti oleks ka ju vaja rahastada ja laenu võtta, mis tähendab, et laenukoormus kasvab. Küsimus on, et seda kasvu tuleb pidurdada. Teiste riikide kogemus on näidanud, et kui võlg on juba kasvama hakanud ja ligineb kriitilisele piirile, siis hiljem on võlakoormust vähendada ülikeeruline ülesanne.»